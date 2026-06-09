Voci: Sony è furiosa dopo che Xbox ha ritirato il trailer di Halo per PlayStation 5 Pro dall'evento della scorsa settimana

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Fu a fine aprile che Asha Sharma iniziò a parlare della necessità di concentrarsi nuovamente sulle esclusive Xbox, e solo un mese e mezzo dopo, questo fu annunciato durante l'Xbox Game Showcase appena due giorni prima. Ma quando è stata presa questa decisione internamente?

È stato oggetto di un acceso dibattito online, soprattutto dopo che Microsoft ha pubblicato un video solo ieri che mostrava che Gears of War: E-Day arriverà su PlayStation 5 (anche se il video è stato rapidamente rimosso). Come abbiamo recentemente riportato, il veterano di Xbox Aaron Greenberg sostiene che questa decisione sia stata presa un mese fa, ma ora c'è un segnale che la spinta per l'esclusività potrebbe essere più recente di così.

Ieri, Sony ha pubblicato un trailer che mostra la versione PlayStation 5 Pro di Halo: Campaign Evolved, il che potrebbe sembrare un tempismo un po' strano considerando che hanno avuto un loro evento proprio martedì. Perché non è stato mostrato lì? È una domanda che persino il direttore di The Verge, Tom Warren, si pone su X - e forse ora abbiamo ricevuto la risposta dalla newsletter di The Game Business. In esso, Christopher Dring scrive:

"Indipendentemente dal fatto che la strategia si riveli giusta, stiamo sicuramente assistendo a una Xbox più competitiva. Al Summer Game Fest si dice che Xbox avesse pianificato di avere un gioco allo State of Play showcase di PlayStation, ma abbia deciso di non farlo, il che ha fatto arrabbiare Sony. Le guerre delle console di un tempo sembrano tornare."

In poche parole, si lascia intendere che questo trailer di Halo, che mostra il gioco in esecuzione su PlayStation 5 Pro, doveva essere rilasciato la scorsa settimana, ma è stato ritirato all'ultimo minuto, compromettendo i piani di Sony – cosa che chiaramente li ha turbati.

Non sappiamo quanto di vero ci sia in questo, ma puoi dare un'occhiata al sontuoso trailer Halo: Campaign Evolved qui sotto e decidere tu stesso. Cosa ne pensi, era destinato all'evento Sony o è solo una coincidenza che sia stato trasmesso ora?