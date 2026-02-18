Voci: Square Enix sta lavorando a un remake Chrono Trigger

HQ

L'anno scorso circolavano numerose voci che suggerivano che Chrono Trigger fosse pronto a tornare, con lo stesso veterano di Square Enix Yuji Horii che ne ha alimentate alcune, incluso accennandoci personalmente qui a Gamereactor. Fino a dicembre dello scorso anno, ha scelto di non rispondere alle domande su un possibile remake, nonostante potesse facilmente negarlo se non fosse vero.

Ora, un informatore molto affidabile dice che Chrono Trigger sta davvero tornando in forma. Questo insider è John Harker, che da dieci anni diffonde voci credibili e che scrive quanto segue su Resetera riguardo a un sondaggio attualmente condotto da Square Enix:

"Le cose di Chrono sono già in sviluppo però. Chiediamo qualcos'altro, come riaprire la strategia triangolo 2 o un vero seguito di Final Fantasy Tactics!"

Quando gli altri utenti reagivano al suo commento, lui restava fermo e sembrava volerlo davvero. Naturalmente, questo non dovrebbe essere considerato una conferma ufficiale, ma le voci provenienti dagli insider non hanno fonti migliori di questa.

Cosa comporterà il remake Chrono Trigger resta da vedere. Sappiamo che molti sperano in HD-2D, ma Square Enix ha recentemente rilasciato Dragon Quest VII Reimagined, che, come Chrono Trigger, si basa su un RPG a turni progettato dal creatore di Dragon Ball Akira Toriyama. Si potrebbe sospettare che Square Enix voglia riutilizzare questa formula e Chrono Trigger si adatterebbe senza dubbio bene. Tuttavia, potrebbe altrettanto facilmente essere qualcosa di completamente nuovo e più simile agli AAA.

Se Chrono Trigger dovesse avere un remake, con quale stile grafico sperereste che venga creato?