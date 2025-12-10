Voci: titoli Xbox e Xbox 360 potrebbero arrivare su ROG, Xbox Ally e PC

HQ

Sembra che presto potremmo poter giocare ai nostri vecchi giochi Xbox e Xbox 360 su ROG Xbox Ally portatile (e PC), poiché nuove voci sostengono che Microsoft stia attualmente preparando un programma di retrocompatibilità per PC. La fonte è il molto affidabile insider NateTheHate, che scrive:

"C'è speranza di rendere i giochi legacy Xbox (OG e Xbox 360) BC su ROG e Windows. Non si sa se avranno successo, ma si sta facendo uno sforzo. L'altra incognita è quanto sarà estesa l'iniziativa in termini di offerte. Sarà quello che abbiamo attualmente su Series, o BC si espanderà per aggiungere altri titoli nell'ecosistema Xbox?"

Far funzionare tutto questo in modo fluido e fluido è, ovviamente, un compito enorme, dato il numero di configurazioni PC disponibili e le differenze tra console e formati basati su Windows. Ma se avrà successo, potrai goderti innumerevoli classici in movimento con ROG Xbox Ally e persino giocare a titoli che in passato erano esclusivi Xbox (non ultimi titoli come Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden Black, Blue Dragon e Lost Odyssey). Incrociamo le dita.