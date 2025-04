Voci: trapelate le dimensioni del file e l'ora esatta di rilascio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

Quello che sta per diventare il segreto peggio custodito dell'industria dei videogiochi potrebbe apparire improvvisamente nel giro di poche ore. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha fatto trapelare non solo il suo nome completo e innumerevoli screenshot e artwork ufficiali, ma ora abbiamo ancora più indizi che lo shadowdrop di Virtuos e Bethesda arriverà più tardi oggi, alle 17:00 BST/18:00 CEST.

Ma ciò che sembra anche essere trapelato è la dimensione esatta del gioco su PC. Secondo l'account X0X_LEAK su X, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered occupa 120,97 GB di spazio di archiviazione locale. Se questo si rivelasse vero (il gioco non è stato nemmeno rivelato ufficialmente da Microsoft) sarebbe il più grande salto di spazio di archiviazione mai registrato. Per metterlo in prospettiva, la dimensione del file dell'originale The Elder Scrolls IV: Oblivion era di 4,6 GB. È chiaro che la nuova tecnologia che abbiamo visto negli screenshot richiede più spazio (e se include anche tutti i contenuti extra del gioco), e dalle sue dimensioni possiamo praticamente confermare che è costruita sull'Unreal Engine 5.

Per ora non resta che sapere se il gioco arriverà finalmente oggi, il prezzo e le piattaforme su cui lo farà.

Non vedi l'ora di giocare a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?