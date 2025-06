Voci: Walton Goggins, Eric André e Orville Peck sono stati presi in considerazione per il film di Street Fighter

Dopo aver cambiato regista e aver ottenuto una nuova visione, il film Street Fighter di Kitao Sakurai sembra essere tornato in attività, mentre cerca di cementare il suo cast. L'adattamento del videogioco ha già attori come Jason Momoa, Andrew Koji, la superstar della WWE Roman Reigns e altri apparentemente coinvolti, e ora ci sono alcuni altri potenziali compagni di cast che si uniscono alla lista.

Secondo l'insider del settore Jeff Sneider, Walton Goggins, Orville Peck ed Eric André sono stati presi in considerazione per il film. Goggins, in particolare, è in trattative per interpretare M. Bison, uno dei principali antagonisti di Street Fighter.

Non è chiaro chi interpreteranno Peck - un musicista country - e il comico Eric André, ma siamo sicuri di scoprire presto se sono coinvolti nel cast.

Il film di Street Fighter sarà presentato in anteprima il 20 marzo 2026.