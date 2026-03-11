Voci: Warhammer 40,000: Space Marine II e Persona 5 Royal si uniscono al catalogo di giochi PS Plus questo mese

HQ

Stiamo entrando a metà marzo, quando non solo le giornate diventeranno un po' più lunghe, un po' più soleggiate e, si spera, un po' più calde, ma presto avremo anche la conferma ufficiale dei prossimi giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium tramite il Game Catalog.

Prima di qualsiasi rivelazione ufficiale da parte di Sony, l'affidabile insider e leaker billbil-kun ci ha fornito una lista di giochi che - secondo la conoscenza di Dealab - arriveranno su PS Plus Extra e Premium questo mese. Sono: Warhammer 40,000: Space Marine II, Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, Il Signore degli Anelli: Ritorno a Moria e Astroneer. Si nota anche che gli abbonati a PS Plus Premium potranno giocare al classico PSP Tekken Dark Resurrection.

Nell'articolo sentiamo anche una voce diffusa da una fonte secondo cui Final Fantasy XVI e Dragon's Dogma 2 si unirebbero al cast delle uscite del Game Catalogue questo mese. Tuttavia, billbil-kun ha confermato che si tratta solo di un desiderio illusorio, e la lista proposta su Dealabs sembra molto più realistica, con anche alcuni titoli che si distinguono.