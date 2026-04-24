Voci: Xbox si prepara a un'integrazione più profonda su Discord

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Avevamo già riportato che la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ritiene che Game Pass sia diventato troppo costoso, con conseguente riduzione di prezzo. Ora, The Verge sta riportando nuovi piani per il servizio.

Questo include, tra le altre cose, qualcosa chiamato Starter Edition, pensata come un'opzione entry-level accessibile con circa 50 ottimi giochi come Stardew Valley, Grounded e Fallout 4. Sarà incluso anche il cloud gaming, sebbene con un limite di tempo di dieci ore al mese.

Ancora più interessante, però, è che Microsoft sembra voler avvicinarsi a Discord. Hai già Discord Nitro come vantaggio tramite Game Pass Ultimate, ma The Verge suggerisce che questo vada oltre e comporti una maggiore integrazione del popolare servizio di chat. Si potrebbe sospettare che questo sarebbe uno sviluppo naturale per Project Helix, la prossima console Xbox, che sarà una sorta di ibrido per PC. L'integrazione completa di Discord renderà più facile gestire l'aspetto chat, anche se qualcuno ha scaricato un gioco gratuitamente dall'Epic Games Store e vuole giocare con qualcuno che ha lo stesso titolo scaricato tramite Game Pass.

Cosa pensi dei piani di Microsoft per Discord - supponendo che i rapporti siano accurati?