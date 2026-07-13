Voci: Xbox testa la conversione da disco a digitale per gli Insiders

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Se avete sentito parlare di PlayStation che ha posto fine alla sua era fisica fermando la produzione di dischi dal 2028 in poi e speravate che Xbox non facesse lo stesso, forse non voldrete continuare a leggere. Non sappiamo ancora quale sarà la strategia del team verde, ma se si crede ai rapporti recenti, Xbox potrebbe lanciare la conversione da disco a digitale già questa settimana.

Brad Rossetti, responsabile del programma Insider di Xbox, ha spiegato che l'azienda ha sospeso la scorsa settimana per prepararsi a questa operazione, affermando che l'ultimo aggiornamento sarebbe valso l'attesa. L'insider di Xbox Jez Corden ha poi pubblicato "Positron cometh", segnalando che questo potrebbe essere il momento in cui gli insider avranno accesso alla funzione. Positron è il nome in codice per la conversione da disco a digitale di Xbox, che permette ai tuoi dischi di diventare licenze digitali, utilizzabili sia su console che su PC.

Sembra un modo valido per trasferire i tuoi giochi su altre piattaforme o mantenerli nella tua libreria digitale, ma per gli appassionati di media fisici potrebbe segnalare che Xbox sta seguendo le orme di Sony. Questo sarebbe un ottimo modo per prepararsi al solo digitale di Project Helix, ad esempio, perché significherebbe che tutti i tuoi vecchi dischi potrebbero comunque essere usati sulla nuova console. Dovremo aspettare e vedere, dato che Xbox è rimasta piuttosto silenziosa sulla sua strategia con i media fisici in futuro, soprattutto perché è molto impegnata a fare notizia con i suoi licenziamenti di massa in questo momento.