Volkswagen cancella il prossimo Amarok elettrico

Volkswagen, come tutti i suoi concorrenti, ha armeggiato con la transizione elettrica negli ultimi cinque anni, ma come tutti sappiamo, questo sta cambiando poiché il mercato ha chiaramente dimostrato di non volere auto elettriche nella stessa misura, e questo ha significato in ultima analisi che tutti, da Mercedes a Ford, Lamborghini, Ferrari, Renault, Honda e Audi hanno interrotto la produzione di auto elettriche in arrivo. Ora anche VW sta seguendo l'esempio e sta interrompendo la produzione della prossima versione EV del pick-up Amarok. Non continueranno più a svilupparlo, secondo la stessa Volkswagen. Questo è tramite Carexpert.

"Di recente, nell'aprile 2025, Volkswagen ha dichiarato che stava "prendendo seriamente in considerazione" un Amarok elettrico (EV) o ibrido plug-in (PHEV), tuttavia, questi progetti sembrano essere stati eliminati. Ma mentre Volkswagen ha escluso le versioni elettrificate dell'attuale Amarok, la possibilità di sviluppare un Amarok EV o PHEV per la prossima generazione di ute è stata lasciata aperta, confermando che una nuova generazione di Amarok è in programma per il 2030.