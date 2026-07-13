Volkswagen è sull'orlo della più grande ristrutturazione della sua storia

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La crisi tariffaria, l'ascesa dei concorrenti cinesi e un modello produttivo obsoleto fanno sì che il Gruppo Volkswagen tedesco si trovi ora ad affrontare la crisi più grande nella storia della società. Il CEO Oliver Blume ha inviato una dichiarazione al personale di tutte le divisioni della società la scorsa settimana, confermando che sono in considerazione tagli fino a 100.000 posti di lavoro, di cui 50.000 sono già stati concordati con i sindacati e i rappresentanti del personale.

"Attualmente stiamo valutando, su tutti i marchi, aziende e regioni, quanti aggiustamenti siano effettivamente necessari e fattibili", afferma nel documento, a cui Reuters ha avuto accesso.

Il promemoria indica anche che sono in fase di valutazione delle "soluzioni intelligenti" per garantire la continuazione operativa delle quattro fabbriche del gruppo in Germania (Emden, Hannover, Zwickau e Neckarsulm), e che, al momento, "non possono confermare casi d'uso competitivi per gli anni 2030".

L'azienda spera di trovare un equilibrio annunciando piani per ridurre ulteriormente la capacità produttiva e dimezzare gradualmente la sua vasta gamma di modelli. Tuttavia, secondo gli esperti, questo non fornirebbe nemmeno una soluzione sufficiente. "Naturalmente, è comprensibile che non tutto sia stato pianificato fino all'ultimo dettaglio e che alcune questioni debbano ancora essere discusse e valutate in modo più approfondito," ha detto Blume nel suo messaggio al personale. "Ci saranno senza dubbio ulteriori riunioni in cui lavoreremo duramente per trovare le soluzioni migliori."