Volkswagen eliminerà 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo

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Il produttore automobilistico Volkswagen Group taglierà fino a 100.000 posti di lavoro entro il 2030, secondo l'amministratore delegato del gruppo. In precedenza si credeva che Volkswagen avrebbe tagliato circa 50.000 posti di lavoro dopo un forte calo dei profitti lo scorso anno.

Secondo la BBC, il Gruppo Volkswagen - che include Porsche, Audi, Seat e Skoda oltre a VW - ha visto le vendite calare in mercati chiave. La concorrenza dei marchi cinesi che si stanno trasferendo in Europa ha anche frenato la crescita. Secondo il CEO Volkswagen Oliver Blume, i costi sarebbero più alti del 20% rispetto ai concorrenti.

"Attualmente stiamo valutando in tutti i marchi, aziende e regioni quanti aggiustamenti siano effettivamente necessari e fattibili. Dobbiamo diventare più efficienti, più robusti e più semplici. Dobbiamo ridurre i nostri costi." ha detto tramite un promemoria dello staff.

Quattro fabbriche in Germania sono minacciate di chiusura e Blume ha dichiarato che l'azienda non è riuscita a trovare usi alternativi per le strutture. Dopo l'annuncio dei tagli ai posti di lavoro, sono iniziate proteste nei cantieri Volkswagen in tutta la Germania. Si ritiene che la cifra dei 100.000 possa essere semplicemente una tattica negoziale del Gruppo, con la cifra finale molto più bassa, ma comunque sopra la soglia dei 50.000.