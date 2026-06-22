Volkswagen ora pensa di avere troppi modelli

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È economicamente intelligente portare sul mercato molti modelli per soddisfare la domanda e le preferenze di ogni consumatore, oppure è meglio avere un portafoglio più snello? È la domanda di sempre, una su cui Volkswagen ha riflettuto molto, ovviamente.

Secondo i commenti del CFO Arno Antlitz, l'azienda prevede di ridurre la complessità sia nel portafoglio prodotti che nelle piattaforme tecnologiche. Sebbene modelli specifici non siano stati nominati, la mossa suggerisce che alcuni veicoli sovrapposti potrebbero eventualmente scomparire.

Questo avviene mentre VW affronta una crescente pressione da parte dei concorrenti cinesi, una crescita dei veicoli elettrici più lenta del previsto in alcuni mercati e l'impatto dei dazi internazionali. Volkswagen ha già lanciato un importante programma di riduzione dei costi che include la riduzione delle spese generali.

Nonostante ciò, VW continua a lanciare nuovi modelli importanti, come l'I.D Polo e presto l'I.D Golf, ampliando la sua offerta principale di veicoli elettrici.