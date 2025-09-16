Volkswagen ritarda la sua Golf elettrica

HQ

Volkswagen ha pubblicizzato l'imminente versione elettrica della Golf per diversi anni e negli ultimi anni è stato detto che uscirà nell'estate del 2029 (il che è di per sé difficile), ma ora il colosso automobilistico tedesco annuncia che la Golf elettrica è stata ritardata di un anno.

La ID.Golf sarà lanciata nel 2030, secondo la stessa Volkswagen, e questo perché stanno cercando di ridurre i costi di produzione per competere con i cinesi e perché la domanda dei clienti per una Golf completamente elettrica è diminuita drasticamente di recente.

Handelsblatt: "Il lancio dei modelli chiave sarà probabilmente ritardato. Come Handelsblatt ha appreso da cinque persone che hanno familiarità con la questione, la produzione dei modelli elettrici ID.Roc e ID.Golf non inizierà prima del 2030, più tardi di quanto previsto in precedenza. Le ragioni di ciò sono l'elevata pressione sui costi di VW, il minor numero di vendite di auto elettriche del previsto e i problemi di produzione irrisolti. Il rinvio si ripercuote anche sull'occupazione degli stabilimenti del Gruppo: la Golf con motore a combustione interna, icona e bestseller del marchio, sarà probabilmente trasferita dallo stabilimento principale di Wolfsburg in Messico più tardi del previsto. Allo stesso tempo, l'auto elettrica compatta ID.3 rimarrà per il momento a Zwickau e non arriverà nello stabilimento principale della Bassa Sassonia nel 2027 come originariamente previsto. Ciò significa che è improbabile che Wolfsburg, la più grande fabbrica di automobili del mondo, diventi elettrica prima del 2028".