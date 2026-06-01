Volo per Maiorca deviato a causa del nome allarmante del dispositivo Bluetooth

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Un volo tra Newark e Maiorca ha preso una svolta inaspettata nel fine settimana dopo che il nome di un dispositivo Bluetooth a bordo ha suscitato preoccupazione, portando l'aereo United Airlines a tornare indietro appena un'ora dopo il decollo.

Secondo i rapporti dei passeggeri a bordo, è stato chiesto più volte di spegnere il Bluetooth su telefoni e dispositivi, ma quando il segnale in questione è rimasto attivo, la situazione è degenerata e il pilota ha deciso di tornare a Newark.

Una volta atterrato nuovamente, è stata effettuata un'ispezione approfondita e tutti i passeggeri sono stati tenuti a superare un ulteriore controllo di sicurezza. I rapporti indicano che il presunto segnale proveniva da un fitness tracker, un smartwatch o un altro dispositivo indossabile etichettato come "bomba".

Dopo il controllo dei passeggeri e dell'aereo, l'aereo poté proseguire il viaggio verso Spagna e Maiorca. L'incidente non ha ancora portato a accuse segnalate, ma la questione è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali.