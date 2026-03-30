Volta a Catalunya: prima vittoria di Vingegaard, prima tappa di Brady Gilmore

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Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto la Volta a Catalunya, la gara di una settimana in Catalogna nella sua 105ª edizione tra il 23 e il 29 marzo, nona gara del UCI World Tour 2026. Era la prima volta per Vingegaard sulla Volta, proprio come la sua prima edizione alla Parigi-Nizza due settimane fa, e Vingegaard, anche vincitore della Vuelta a España 2025 e del Tour de France 2022 e 2023, ha vinto entrambe.

L'ultima tappa, la tradizionale salita verso Montjuïc, ha visto un vincitore a sorpresa: Brady Gilmore, australiano 24enne del NSN Cycling Team, che ha vinto la sua prima tappa nel WorldTour. È stata anche la sesta vittoria dell'anno per NSN, la squadra precedentemente conosciuta come Israel-Premier Tech, ora di proprietà della leggenda del calcio Andrés Iniesta... che era sul palco a Barcellona, assistendo alla vittoria della sua squadra.

Gilmore ha detto di aver studiato la gara negli anni precedenti e di sapere esattamente quando e dove correre per staccare dal gruppo. "Penso a vincere ogni giorno ed è tutto ciò che voglio fare, quindi finalmente vincere un WorldTour è fantastico", ha detto il 24enne, tramite CyclingWeekly.

Gilmore ha vinto le sue prime due gare nel 2025, il Tour de Taiwan e il Circuit des Ardennes a Charleville-Mézières, come parte dei tour continentali in Asia ed Europa.