Volvo incorpora la sua prossima importante innovazione per le cinture di sicurezza nella EX60

HQ

La casa automobilistica Volvo è sempre stata all'avanguardia nel campo della sicurezza automobilistica. In effetti, si può ringraziare Volvo per una delle tecnologie più incisive e ormai obbligatorie utilizzate nelle auto, ovvero la cintura di sicurezza. Sì, prima che l'azienda svedese avesse l'idea, le auto non erano dotate di cinture di sicurezza e ora sembra che Volvo sia pronta a migliorare e perfezionare la sua grande formula.

È stato appena rivelato che il prossimo modello EX60 sarà il primo a incorporare un nuovo design della cintura di sicurezza che è considerato come la "prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo". Per quanto riguarda il significato, possiamo guardare avanti a un sistema che "è progettato per proteggere meglio le persone adattandosi alle variazioni del traffico e alla persona che lo indossa, grazie ai dati in tempo reale dei sensori avanzati dell'auto".

Per quanto riguarda il funzionamento, Volvo spiega che "la nuova cintura di sicurezza multi-adattiva può utilizzare i dati in ingresso dai sensori interni ed esterni per personalizzare la protezione, adattando l'impostazione in base alla situazione e ai profili individuali, come l'altezza, il peso, la forma del corpo e la posizione di seduta".

In sostanza, ora le persone di diverse altezze, pesi, forme e dimensioni, avranno tutte un'esperienza unica con la cintura di sicurezza che dovrebbe proteggerle meglio in caso di incidente. E Volvo osserva anche che questa tecnologia dovrebbe migliorare nel tempo, poiché "le capacità della nuova cintura di sicurezza multi-adattiva sono progettate per migliorare continuamente tramite aggiornamenti software over-the-air. Man mano che Volvo Cars raccoglie più dati e approfondimenti, l'auto può migliorare la sua comprensione degli occupanti, nuovi scenari e strategie di risposta".

Annuncio pubblicitario:

Anche in questo caso, questo sarà incorporato per la prima volta nel modello EX60 a partire dal 2026, ma se avrà successo, troverà senza dubbio la sua strada anche nei futuri modelli aggiuntivi.