Notizie dal mondo
Von der Leyen afferma che la Groenlandia può contare sul sostegno dell'UE: "I groenlandesi possono contare su di noi"
La conferenza stampa si è concentrata sull'Ucraina, ma ha anche menzionato la Groenlandia.
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato mercoledì che la Groenlandia ha il pieno sostegno dell'Unione Europea, sottolineando il rapporto stretto del blocco con il territorio.
Parlando a una conferenza stampa a Bruxelles, von der Leyen ha affermato che l'Unione Europea rispetta i desideri e gli interessi del popolo groenlandese.
"I groenlandesi possono contare su di noi," ha detto, sottolineando l'impegno dell'UE a sostenere il territorio. Ha inoltre evidenziato la crescente importanza dell'Artico, definendo la sicurezza regionale una priorità chiave per l'Unione Europea.
