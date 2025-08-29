Von der Leyen chiama Trump dopo gli attacchi a Kiev e lo esorta a spingere per la pace

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito di un pesante assalto russo a Kiev che ha danneggiato gli uffici dell'UE e ucciso diversi civili.

"Ho appena parlato con il presidente @ZelenskyyUa, poi @POTUS Donald Trump, dopo il massiccio attacco a Kiev che ha colpito anche i nostri uffici dell'UE. Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati", ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X.

Ha sottolineato che l'Ucraina deve ricevere solide garanzie di sicurezza per diventare un "porcospino d'acciaio" e ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a impegnarsi in colloqui significativi. Gli attacchi sono avvenuti nonostante i recenti sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto.

I diplomatici dell'UE hanno descritto i danni al loro edificio di Kiev come gravi, anche se nessun membro del personale è rimasto ferito. Von der Leyen prevede un rapido tour di diversi Stati membri vicini alla Russia per rafforzare l'unità e il sostegno all'Ucraina. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.