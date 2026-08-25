Vondroušová fa ricorso contro la sua sanzione quadriennale per aver rifiutato un test antidoping dal CAS

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Markéta Vondroušová, tennista ceca che è stata bandita dal tennis per quattro anni dopo aver rifiutato di sottoporsi a un test antidoping, ha fatto ricorso presso la Corte Arbitrale dello Sport (CAS). La giocatrice di 27 anni, che era classificata 122ª al mondo quando la sentenza è stata annunciata lo scorso giugno, è stata una volta classificata numero 6 al mondo e ha vinto tre titoli WTA, incluso Wimbledon 2023, diventando la prima giocatrice non testa di serie a vincere il Grande Slam. Ha giocato per l'ultima volta a gennaio, a causa di una serie di infortuni.

L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha spiegato che, con le regole antidoping, "la sanzione iniziale per il rifiuto di un test deve essere la stessa di se un test fosse risultato positivo. Questo garantisce che nessuno che fa la droga possa ricevere una sanzione minore semplicemente per essersi rifiutato di sottoporsi al test".

Vondroušová ha spiegato di non aver mai fatto doping e di aver rifiutato di sostenere il test a sorpresa per il doping quando un agente si è recato a casa sua alle 20:15, sostenendo che era fuori dagli orari previsti per i controlli antidoping e che si trattava di una violazione della sua privacy e temeva per la sua sicurezza perché le autorità non si erano identificate correttamente. Il CAS ha ricevuto il ricorso e sarà fissata una data per l'udienza.

"Durante tutta la mia carriera, ho subito innumerevoli controlli antidoping e sono sempre entrato in campo con la coscienza pulita. Solo tre giorni dopo l'incidente che alla fine ha cambiato la mia vita, sono stato nuovamente messo alla prova. Il risultato è stato negativo, proprio come in ogni test precedente".

La sua attuale sanzione le vieta di giocare, allenare e persino partecipare a qualsiasi evento di tennis fino al 21 giugno 2030.