Vox Machina si addentra nel suo capitolo più oscuro finora, ma riserva anche qualche sorpresa ai suoi fan più fedeli

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Come si fa a condensare mesi e mesi di un gioco di ruolo da tavolo in sole sei ore? È una domanda che ogni fan di Critical Role si pone prima di vedere la nuova stagione di The Legend of Vox Machina , o quando guarda la serie su Prime Video, The Mighty Nein. Tuttavia, ora siamo riusciti a sottoporlo direttamente al team creativo della serie. Abbiamo parlato con tutto il team di Critical Role in una serie di interviste con i suoi membri, a partire da metà del cast composto da Marisha Ray, Matt Mercer, Ashley Johnson e Travis Willingham, che potete trovare qui sotto.

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La domanda non è tanto come condensare ciò che i fan già sanno che accadrà, quanto piuttosto come sorprenderli. Perché ciò che attende Vox Machina è un capitolo molto oscuro. Ashley Johnson, che interpreta il chierico gnomo Pike Trickfoot, si farà carico di gran parte di questa responsabilità con un'interpretazione che, sperano, entusiasmerà tutti.

"Le scene saranno diverse nella serie animata perché possiamo esplorare un po' di più quelle emozioni rispetto a quanto abbiamo fatto al tavolo, cosa che si vede sicuramente in questa stagione, almeno per quanto riguarda il percorso di Pike e ciò che attraversa."

A cui il suo co-protagonista Travis Willingham, che interpreta il barbaro inseparabile compagno di Pike, Grog Strongjaw, aggiunge:

"Penso che un buon modo per dirlo sia che, anche con una base di fan consolidata che sa cosa è successo nella diretta di Vox Machina, il nostro compito è cercare di creare qualche colpo di scena affinché ci siano cose nuove e cose che sconvolgano queste aspettative e arrivino comunque con un soddisfacente morso alla mela una volta finita la stagione.

"Siamo colpevoli di essere molto affezionati ai cliffhanger, quindi sono sicuro che non ci sia pericolo, ma vogliamo sicuramente preparare il finale di questa campagna, e penso che andrà tutto bene."

Non perdere l'intervista con i membri di Critical Role, dove speculiamo anche sul futuro dell'animazione per il team e se ci saranno altri Vox Machina oltre la serie.