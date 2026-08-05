Vozinha si è presentato come un eroe nel suo nuovo club Colo Colo: il Cile farà un'esenzione con il suo nome

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Vozinha, il portiere quarantenne che è diventato una stella da un giorno all'altro dopo la sua eccellente corsa ai Mondiali 2026 con Capo Verde (porta inviolata contro la Spagna e portando l'Argentina ai tempi supplementari), si è unito al grande club cileno Colo Colo, e ha detto che "in fondo mi sono sempre detto di essere un giocatore di 'big club'", durante la sua presentazione.

Ha anche detto che "rappresentare il Colo Colo, un club enorme con una storia ricca, è il momento più alto della mia carriera da club" e che la Coppa del Mondo è stata la cosa migliore che gli sia capitata, ma ormai è passato. Vozinha ha anche detto di aver ricevuto molte offerte dopo i Mondiali (dove è stato scelto nella Best XI FIFA), ma ha capito subito di voler giocare per il Colo Colo.

La popolarità di Vozinha è così grande (è stato accolto come un eroe a Santiago del Cile) che la Federazione Calcistica Cilena (ANFP) ha fatto un'esenzione alle proprie regole: i giocatori non possono usare "soprannomi, appellative o soprannomi" sulle loro maglie, ma gli permetteranno di usare il soprannome Vozinha (che significa 'nonnina' in portoghese). invece del suo nome legale Josimar Jose Evora Dias. "Se mia nonna fosse viva oggi, penso che sarebbe orgogliosa. Spero di continuare a usarlo per il resto della mia carriera come tributo."