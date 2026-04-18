Vuoi odorare di Kiryu? Ecco un profumo per tutti gli aspiranti yakuza là fuori

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Sono passati più di due anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un vero e proprio gioco principale di Like a Dragon, quando Like a Dragon: Infinite Wealth è stato rilasciato. Se (come noi) ti manca profondamente la serie e Ichiban Kasuga, ora possiamo consigliarti un nuovo prodotto di Sega e del marchio giapponese di profumi Fits You.

Stanno lanciando un set di due profumi in una collezione ispirata a Yakuza Kiwami 3 e Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, uno basato su Yoshitaka Mine e uno su Kazuma Kiryu stesso. Entrambi costano 4.400 yen (circa £23 / €26) e sono venduti tramite la catena giapponese Don Quijote, tra gli altri posti.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non odorano di vecchi mozziconi di sigaretta, postumi e sushi; invece, il profumo di Yoshitaka Mine si dice abbia un profumo speziato di legno e agrumi, mentre la versione di Kazuma Kiryu tende a foglia di loto, pitaya e mandarino. Sono stati rilasciati qualche giorno fa, quindi se vuoi profumare come una vera yakuza, dovresti sbrigarti a prenderti una bottiglia, perché queste, ovviamente, probabilmente si esauriscono.