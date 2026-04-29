VW finalmente svelerà l'ID. Polo oggi

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Abbiamo visto una serie di teaser, persino alcune informazioni ufficiali, ma oggi Volkswagen presenterà finalmente ufficialmente la prossima ID. Polo, un nuovo EV più economico che potrebbe rappresentare un resetto più ampio delle ambizioni elettriche di VW.

Per aggiornarti, la ID. Polo è un compatto EV con un prezzo di circa €25.000, mettendosi proprio alla fronte di auto come la Renault 5. Non è però un altro modello ID. È il primo a adottare completamente il nuovo linguaggio di design di VW sotto la guida del capo del design Andreas Mindt, ed è fortemente ispirato al concetto "ID.2 all" che anticipava un approccio più "ritorno alle basi".

Anche VW sta rielaborando l'interno, offrendo più pulsanti e comandi fisici, puntando a un interno più intuitivo in generale. Utilizza la piattaforma aggiornata MEB+, con autonomie previste di circa 450 chilometri e anche ricarica rapida. Una variante GTI con circa 226 cavalli è attesa anche in futuro.

Sapremo di più quando VW finalmente avrà sollevato il sipario, cosa che dovrebbe avvenire più tardi oggi.

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