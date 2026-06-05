VW pensa ancora che le auto a benzina diventeranno completamente obsolete

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Alcuni produttori nel settore automobilistico oggi stanno rimandando i loro piani EV. Questo perché la domanda sembra calare in alcuni mercati, ma se chiedi a Volkswagen, allora le auto tradizionali a benzina diventeranno infine totalmente e totalmente obsolete.

In un paragone sorprendentemente diretto, il responsabile vendite e marketing di Volkswagen, Martin Sander, ha sostenuto che questo può essere paragonato allo stesso modo in cui i cavalli sono scomparsi come principale mezzo di trasporto al mondo, questo attraverso un'intervista con Auto Express.

"Sai quando i cavalli sono stati vietati?" chiese Sander. "Quando è stato vietato comprare cavalli?" Ha sostenuto che le persone cambiano naturalmente perché le auto sono la soluzione migliore per andare da A a B, e crede che un cambiamento simile avverrà prima o poi con i veicoli elettrici

Secondo Volkswagen, discutere costantemente delle scadenze per vietare i motori a combustione rischia di alienare gli acquirenti piuttosto che convincerli ad abbracciare nuove tecnologie. Sander afferma che i consumatori dovrebbero essere convinti da prodotti migliori, infrastrutture di ricarica migliorate e costi operativi più bassi invece che dalla pressione regolatoria.