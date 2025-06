Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery arriva su Netflix a dicembre

HQ

Mentre sapevamo da un po' che Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la terza parte della serie whodunnit di Rian Johnson, sarebbe arrivata su Netflix entro la fine dell'anno, quello che non sapevamo era la data esatta della premiere. Ora la situazione è cambiata.

Durante Netflix Tudum, il servizio di streaming ha confermato la data esatta della premiere dell'atteso film, sottolineando che sarebbe arrivato sulla piattaforma già il 12 dicembre. Questo è in linea con un nuovo teaser del film, che potete vedere per intero qui sotto.

Per quanto riguarda l'argomento Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la sinossi non è stata ancora condivisa, ma conosciamo il cast che comporrà questo terzo capitolo della serie. Oltre a Daniel Craig che torna ancora una volta nei panni del famoso Benoit Blanc, possiamo aspettarci che le seguenti star facciano la loro apparizione.



Josh O'Connor



Glenn Chiudi



Josh Brolin



Mila Kunis



Jeremy Renner



Kerry Washington



Andrew Scott



Cailee Spaeny



Daryl McCormack



Chiesa di Thomas Haden



Sei entusiasta per la prossima parte della serie Knives Out ?