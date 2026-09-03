Wallace & Gromit saranno trasformati in un adorabile set Lego

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La gamma Lego Ideas è essenzialmente il luogo dove la casa danese di giocattoli può inserire qualsiasi collaborazione e creazione a tema che non rientra in una categoria più ampia e ben definita. A tal fine, vediamo ogni sorta di opzioni uniche, inclusi set basati su Tintin, Snoopy, Gremlins, E.T., X-Files e molti altri.

Ora è stata svelata una nuova aggiunta che ruota attorno al duo più famoso di Aardman, ovvero Wallace & Gromit. La coppia iconica del Lancashire è stata brickata in un set che vede la coppia sulla loro famosa moto (con il sidecar), rendendo il modello imperdibile.

Il set comprende 1.038 pezzi e sarà venduto già dal 1° ottobre. La costruzione permette agli acquirenti di mettere in posa Wallace e il suo fedele compagno canino Gromit, e ci viene detto di aspettarsi una serie di "Easter egg che fanno riferimento a trame memorabili, tra cui i cracker preferiti di Wallace, una pallina di lana e un diamante nel portello della sedile della moto".

Con 23 cm di altezza, 23 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza, il set Wallace & Gromit sarà venduto a £89,99/€99,99. Aggiungerai questo splendido oggetto alla tua collezione?

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