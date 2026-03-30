Wanderstop sviluppatore Ivy Road chiude i battenti

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Ivy Road, lo sviluppatore dietro il gioco d'avventura indie Wanderstop, sta chiudendo. Lo studio sarà chiuso da domani, 31 marzo 2026, e lascerà Wanderstop nelle mani capaci dell'editore del gioco, Annapurna Interactive.

In una dichiarazione sul sito web dello sviluppatore, viene spiegato il motivo della sua chiusura: "È difficile esprimere a parole quanto siamo grati di aver potuto lavorare insieme su Wanderstop - questo è un gruppo di persone incredibile! E anche se avevamo un nuovo progetto, Engine Angel, che ci entusiasmava, purtroppo i fondi non si sono concretizzati e lo studio ha dovuto chiudere."

Wanderstop rimarrà disponibile all'acquisto tramite le piattaforme su cui è già disponibile. Ci sono anche notizie entusiasmanti riguardo a nuove piattaforme, ma ancora una volta spetta ad Annapurna Interactive condividerle, dato che Ivy Road non sarà più operativa. Questo significa che molte delle persone che lavoravano nello sviluppatore cercheranno lavoro, unendosi al vasto bacino di talenti degli sviluppatori di videogiochi licenziati negli ultimi anni.

Infine, come ultimo regalo da Ivy Road, riceviamo uno strumento di selezione capitolo per Wanderstop. Se inserisci il seguente codice sul D-Pad nella schermata del titolo, potrai avviare il gioco da uno dei suoi vari cicli. Il codice è: SU, SINISTRA, GIÙ, DESTRA, SU, B (RMB), SU, DESTRA, GIÙ, SINISTRA, SU, B (RMB), SU, GIÙ, SU.