War Dogs ha già venduto 1,25 milioni di copie

C'è una nuova sensazione su Steam in arrivo, dato che lo sviluppatore Bulkhead sta attualmente vedendo masse affollate sul suo progetto sparatutto War Dogs. Recentemente, lo studio ha confermato che il gioco, appena debuttato come titolo in Early Access, ha venduto oltre 1,25 milioni di copie, rendendolo un successo assicurato, soprattutto ora che si avvicina al suo primo weekend sul mercato.

Per riferimento, SteamDB mostra persino che War Dogs ha già raggiunto un picco di 340.171 giocatori recentemente, il che lo rende il 46° gioco più giocato contemporaneamente di sempre secondo le stesse metriche di Steam, e come abbiamo detto poco fa, il weekend deve ancora arrivare.

Per il resto, Bulkhead ha persino promesso che War Dogs arriverà prima o poi anche sulle console, ma c'è una grande avvertenza. Il lancio della console avverrà solo nel 2028 - probabilmente riflettendo il lancio della 1.0 su PC - il che significa che i giocatori di Xbox e PlayStation dovranno aspettare molto prima di potersi unire al divertimento.

Hai già giocato a War Dogs?