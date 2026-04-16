War ha reso Metro 2039 l'episodio più oscuro finora in un trailer cinematografico atmosferico

4A Games ha ufficialmente rivelato Metro 2039, e proprio come ci aspettavamo, il gioco è più cupo persino dei capitoli precedenti. Stiamo tornando nella metropolitana post-apocalittica di Mosca, ora conquistata da una nuova fazione pericolosa, che combina tutti i peggiori aspetti delle forze che un tempo si contendevano il controllo della società sotterranea.

Il Novoreich promette un futuro per la gente della metropolitana, ma offre solo controllo autoritario e sofferenza. Il nostro protagonista, The Stranger, sembra avere un lungo e ricco passato con il Novoreich e il suo nuovo Führer. Dal trailer cinematografico, la storia principale appare incredibilmente cupa, atmosferica e persino con un tocco di horror. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, 4A Games ha cambiato direzione per la prossima storia della Metro, plasmandola dalla loro nuova, inimmaginabile realtà, per riflettere i costi della guerra e il costo del silenzio.

Anche il gameplay sembra volerci riportare alle origini della serie, mentre The Stranger è costretto a tornare nell'oscurità dei tunnel, costretto ad affrontare il proprio passato e i pericoli presenti che si nascondono al suo interno. Guarda la prima rivelazione di Metro 2039 nel video qui sotto e tieniti d'occhio questo inverno. Se volete riflessioni più approfondite, abbiamo anche una splendida anteprima diretta qui.