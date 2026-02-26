La Guerra Civile Spagnola è probabilmente uno dei conflitti storici meno esplorati nei media. Per questo motivo, mi sono sentito in dovere di recensire War in Spain 1936-39. Nel tipico spirito di Matrix Games, questo è complesso, impegnativo e difficile da padroneggiare. Ciò che spicca in questa edizione è che include un sistema terrestre/aereo e terrestre per le truppe basato su War in the Pacific - Edition's Admiral. Se non ci hai mai giocato, ovviamente sei perdonato, dato che è uno dei simulatori avanzati di Gary Grigsby nel genere dei giochi di strategia bellica. War in Spain 1936-39 non diventa mai così complesso, anche se trae ispirazione sia dai sistemi di gioco che dalle interfacce utente. Un altro punto forte è che ogni esagono rappresenta 5 miglia nautiche, quindi in termini di scala è piuttosto esteso nonostante un focus storico e terrestre ristretto.

La prima cosa che mi sono chiesto quando ho iniziato a giocare è stata cosa sia War in Spain 1936-39. Oltre a essere una simulazione di guerra della guerra civile, è anche un tentativo di ricreare la storia di un conflitto che vediamo raramente nei media. Anche se i valori di produzione di questo titolo sono piuttosto bassi sotto certi aspetti, come suono, musica e interfaccia utente, rimane comunque un'esperienza entusiasmante. Tuttavia, bisogna essere abbastanza familiari con il genere, perché è piuttosto difficile immergersi subito. Il manuale di questo gioco è disponibile come e-book di circa 440 pagine. È utile dare un'occhiata di tanto in tanto mentre si gioca, anche se si ha più esperienza. C'è una curva di apprendimento, e diventa chiara quando guardi sotto il cofano. Spostare le cose e capire cosa, perché e come può richiedere un po' di tempo se non hai mai provato nulla del genere prima. Nonostante la sua complessità, c'è molto da apprezzare in questo gioco.

I menu contengono molte informazioni.

Adoro tutte le piccole immagini dei tipi di truppe, la mappa storica su cui sposti le truppe. Tutte le informazioni su ogni veicolo o sistema d'arma. È chiaro che Joint Warfare Simulations ha dedicato molto tempo a simulare questo nel modo più accurato possibile. Non importa cosa lancio all'avversario, c'è una certa logica nell'esito. Non importa se giochi come il lato nazionalista o repubblicano del conflitto. Anche più avanti nel conflitto, quando altre superpotenze contribuiscono in modi diversi. Ad esempio, la Germania sostiene la Spagna nazionalista durante il conflitto con aerei, carri armati e altre attrezzature. Questi sono anche modellati in modo appropriato sulle loro controparti storiche.

Il conflitto inizia nel 1936, così come il gioco, con milizie e truppe su piccola scala. Durante la campagna, costruisci un esercito molto più esteso e organizzato. Col tempo, si possono strutturare queste truppe in brigate e divisioni. Se hai giocato a Hearts of Iron, probabilmente hai un'idea di quanto sia importante questo stile. All'inizio, però, devi gestire unità più piccole e usarle nel modo migliore possibile. Anche se sei vincolato a trascorrere la campagna in Spagna, ci sono altre nazioni e attori che si coinvolgono nel conflitto nel tempo. Perciò, ti consiglio di imparare qualcosa sul conflitto prima di iniziare. Questo ti permetterà di comprendere meglio cosa sta accadendo e perché, anche se puoi cambiare e influenzare la storia.

Annuncio pubblicitario:

Hai molti strumenti e opzioni per scegliere come si comporteranno le tue truppe e cosa faranno.

Emulare la storia nella tua campagna può a volte essere prezioso; Ottenere risorse tramite le navi, usare correttamente il ricognizione aerea e sfruttare il terreno sono aspetti che ti aiuteranno a sconfiggere l'avversario. Così come il conflitto si è sviluppato nella realtà, devi anche adattare le tue forze combattenti e apportare cambiamenti nel tempo. Ho scoperto rapidamente quanto fosse importante avere un'aeronautica funzionante anche più avanti nella campagna. È importante condurre ricognizioni, effettuare raid aerei e attaccare truppe vulnerabili. Ho anche capito abbastanza rapidamente che se elimini le flotte nemiche, puoi ottenere un vantaggio significativo a terra. Quasi sempre hai gli strumenti, e fai meglio usandoli in modo intelligente, intelligente o appropriato. Questa è, ovviamente, anche l'intenzione delle battaglie tra truppe.

Oltre a una grande campagna che ti permette di vivere l'intero conflitto, ci sono scenari più piccoli. Questi si svolgono su isole o in battaglie importanti durante il corso del conflitto. Offrono una prospettiva più focalizzata su singoli eventi. Hai anche accesso a una modalità allenamento che ti aiuta a orientarti nella complessità relativa del titolo. Inoltre, c'è anche un editor di livelli che ti permette di personalizzare e creare i tuoi scenari da condividere o da giocare da solo. È un'offerta piuttosto completa. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto vedere qualche scenario in più. Sospetto che questo sia un contenuto futuro scaricabile per il titolo.

L'editor di livelli è eccellente e offre molti strumenti per personalizzare i tuoi scenari.

Annuncio pubblicitario:

Il gioco stesso offre una modalità multiplayer in cui tu e un amico potete sfidarvi come fazioni opposte. È anche possibile giocare via email se vuoi, come i titoli offerti in passato negli anni '90. Sono abbastanza soddisfatto di questa offerta per quello che è. Tuttavia, non sono del tutto soddisfatto dell'interfaccia utente. In questo titolo sembra visibilmente datato. Penso che servano più clic di quanto dovrebbero. In pratica, questo significa che passi molto tempo nei menu per fare cose semplici. Mi ricorda molto come erano i giochi di strategia di guerra negli anni 2000 e 2010. Anche se questo è funzionale, a volte è difficile da orientare e ti vengono presentate molte informazioni in un modo che a volte rende difficile digerire.

Terreno, tipi di truppe, meteo - tutto è simulato, e puoi trovare informazioni su tutto nel gioco e nel manuale di istruzioni.

Sia la mappa su cui sono schierate le truppe sia le icone sono, a differenza dell'interfaccia utente, eccellenti. Mi piace quanto sia accurata e dettagliata la mappa della Spagna. È chiaro che molto tempo è stato dedicato a progettare un mondo buono. Tuttavia, questo contrasto tra il livello di gioco e l'interfaccia utente non è una novità per i prodotti di Slitherine e Matrix Games, ma penso che debbano considerare se possono modernizzarlo un po'. Quello che intendo non è una perdita di complessità, ma renderlo più leggibile, permettendoti di fare ciò che vuoi con meno clic e trovare informazioni rilevanti più rapidamente. Voglio combattere la battaglia sul campo di battaglia, non con l'interfaccia utente stessa. Se Paradox può farlo, credo che questo editore e i suoi sviluppatori possano farlo in modo da non ridurre la complessità dei titoli.

Anche il titolo si comporta piuttosto bene; È un gioco di strategia di guerra a turni con esagoni, e non serve un computer potente per giocarci. Anche le dimensioni del gioco sono piuttosto piccole rispetto ai giochi moderni. È un pacchetto abbastanza compatto con molto da offrire. Mi piace anche che i round simulino un giorno alla volta, il che contribuisce a rendere la durata relativamente buona. Anche il valore di rigiocabilità è piuttosto buono grazie a due fazioni distinte con personaggi e ideologie di guida differenti. Anche se l'attenzione è sulle unità e sui tipi di truppe, altri paesi ti supporteranno di più a seconda di quale parte del conflitto ti trovi. Ad esempio, la Germania di Hitler non sosterrà la parte repubblicana del conflitto. Il contrario è vero, ovviamente, per l'Unione Sovietica in questo momento. Tuttavia, il loro ingresso nel conflitto significa che ottieni accesso a tipi di truppe e veicoli unici per ogni fazione.

Sia le battaglie aeree che quelle aeree hanno brevi sequenze visive in cui puoi vederle nelle immagini e vedere cosa fanno.

Come qualcuno che apprezza la storia, posso vedere cose che non conoscevo o aspetti del conflitto di cui vorrei leggere di più. La gioia di esplorare un periodo di tempo e di voler trovare più informazioni è qui. Alcuni degli sviluppatori dietro il progetto avevano parenti che hanno combattuto nella guerra civile, ed è chiaro che si tratta di un lavoro fatto con passione. Anche se i valori di produzione a volte sono estremamente bassi in termini di suono e musica, l'arte è bellissima, i tipi di truppe sono accuratamente ricercati e le campagne che ho testato di solito non degenerano in scenari strani. Penso anche che l'opposizione informatica offra una resistenza decente, il che è piuttosto unico per il genere dato che crea i propri script in base alle esigenze. Si adatta e adatta le sue strategie a seconda di ciò che fai. Naturalmente, c'è margine di miglioramento anche in questo ambito. Ho scoperto che a volte faceva cose assurde, anche se mi piace l'idea dietro questo sistema. Se sei un giocatore abituale del genere e ti piacciono le varianti storiche, questo è un buon titolo e una raccomandazione. Tuttavia, dovrai fare qualche fatica con un'interfaccia utente obsoleta e macchinosa. D'altra parte, non è un gioco che consiglierei a chi è nuovo al genere.

Mi piacciono le foto delle truppe e tutte le informazioni dettagliate su munizioni, tipi di armi e altre cose.