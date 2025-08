War of the Worlds (Amazon Prime)

Questa è una delle peggiori fottute scuse per un film che abbia mai visto. Che spudorato insulto al buon nome di H.G. Wells. Che deplorevole sciocchezza. Che cosa... Ah, aspetta un attimo. Ho dimenticato di riassumere prima la trama del film, prima di vederlo lungo le caviglie. Ok, ci siamo: il colonnello Will Radford (interpretato da Ice Cube per qualche motivo) vive cronicamente online attraverso un programma di sorveglianza, monitorando tutto, dai telefoni cellulari al frigorifero di sua figlia (?) per trovare un hacker profumato di Anonymous chiamato Disruptor, ma l'hacker deve aspettare quando improvvisamente le meteore colpiscono il mondo - e da questi si schiudono treppiedi alieni che iniziano... dati alimentari (?).

Questa è la premessa dell'ultimo film di fantascienza di Amazon Prime, che al momento in cui scriviamo è al secondo posto in Svezia e non posso che porgere le mie condoglianze a tutti gli spettatori svedesi che sono stati ingannati dall'allettante titolo "La guerra dei mondi". Perché questo non è certo un film, e certamente non un giusto adattamento dell'amato libro di H.G. Wells. Si tratta di una spudorata pubblicità di Amazon Prime in formato lungometraggio, in cui il drone Prime Air e una carta regalo Amazon da $ 1000 diventano strumenti cruciali per sconfiggere gli insidiosi alieni. E per vedere gli alieni condannati - che, tra l'altro, sono realizzati in MS Paint - dobbiamo fissare la fronte tesa di Ice Cube mentre passa da una riunione all'altra di MS Teams per 90 minuti. 90!

Il motivo per cui si riescono a malapena a vedere le macchine a tre gambe è perché gli effetti del computer sono decisamente imbarazzanti, come qualcosa uscito da un server Garry's Mod o qualcosa del genere. Invece, possiamo vedere questa invasione attraverso lo schermo del computer di Ice Cube, dove porta avanti la trama spiando tutto e tutti mentre la sua compagna della NASA (una Eva Longoria incredibilmente fuori posto) lo collega ai video photoshoppati di forti tempeste. L'apice della tensione in quello che può essere generosamente definito un "film" si basa quindi su ciò che vediamo sullo schermo del computer del rapper, che diventa così il palcoscenico principale del film. È noioso come guardare alle spalle di qualcuno mentre lavora da remoto, ma è ancora più sciocco.

Abituati a questa faccia e a questa espressione per 90 minuti, perché questo è quanto di più economico possa esserci in un film di invasione...

Dio, è così emozionante vedere Ice Cube passare freneticamente da una riunione Zoom all'altra. È altrettanto avvincente vederlo accedere a Gmail per scrivere un'e-mail a sua figlia, mentre gli alieni si arrampicano fuori dal suo ufficio. Non ti piace sentire notifiche costanti da Teams o Messenger mentre l'umanità viene distrutta in background? È un pesce d'aprile atteso da tempo? Il povero H.G. Wells è diventato un sacco da boxe nella palude delle licenze? Prima la bufala Epix del 2019, poi la miniserie senza passione della BBC e ora i maltrattamenti di Amazon Prime. L'energia generata dalla tomba rotante di Wells dovrebbe essere in grado di sostenere un'intera capitale per gli anni a venire!

A proposito, gratta quella parte sull'umanità che viene distrutta, perché non è di questo che si tratta. Si tratta davvero di quanto lontano ci siamo spinti a sorvegliare le nostre vite private e di come questo stia facendo a pezzi una famiglia americana già fratturata. È un dramma familiare scadente che sembra essere contornato da un'invasione aliena, ma questo concetto cosmico sembra difficilmente influenzare i personaggi. I titoli dei giornali spettegolano sulla fine del mondo, ma non sembra affatto così. I militari rovesciano le macchine come mucche. Gli alieni assassini sono solo un piccolo inconveniente perché la vera minaccia è il programma di sorveglianza degli Stati Uniti! Tutto in questa sceneggiatura è patetico, proprio come tutto il resto in questo film farsa.

Questo avrebbe potuto funzionare come una sorta di pubblicità del Super Bowl, o almeno adattare la premessa a una sorta di storia sul cyberterrorismo o qualcosa del genere. Non sarebbe stato molto buono nemmeno allora, data la produzione amatoriale, ma avresti potuto essere un po' più indulgente. Ma schiaffeggiare il nome di H.G. Wells su un prodotto palesemente schifoso per sottrarre tempo prezioso alla gente? La Guerra dei Mondi di Amazon Prime è uno spreco, una frode e un'autotortura su ogni fronte possibile. Lascia in pace il povero H.G. Wells ora.