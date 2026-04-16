Wardrum unisce ritmo e tattica questo maggio

Dopo che Sekiro: Shadows Die Twice ha chiesto cosa sarebbe successo se un gioco di ritmo fosse un'esperienza di azione-stealth, Mopeful Games ha chiesto se un gioco di ritmo fosse un roguelite tattico a turni. Wardrum è la risposta a questa domanda e ha avuto la data di uscita al Galaxies Spring Showcase di stasera.

In un nuovo trailer, vediamo il combattimento basato sul ritmo di Wardrum, che ci vede prendere il controllo di un gruppo di uomini e donne tribù mentre combattono contro bestie, tribù nemiche e altre minacce in questa esperienza tattica roguelite.

Se Wardrum ti sembra il tipo di gioco che ti piace, non dovrai aspettare molto per provarlo, dato che arriverà su PC tramite Steam il 7 maggio.