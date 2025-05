In generale sono dell'opinione che Alex Garland sia uno dei registi più talentuosi del settore oggi. Sia come sceneggiatore di 28 Days Later, Dredd e Never Let Me Go, sia come regista di Ex Machina, Annihilation e, più recentemente, Civil War, è un narratore di talento.

In questo caso, si tratta di uno sceneggiatore che ha lavorato a stretto contatto con il veterano di guerra Ray Mendoza per creare un rendering cinematografico autentico e iperrealistico di una situazione di guerra molto specifica a Ramadi, in Iraq, nel 2006. In effetti, la sceneggiatura si basa interamente sui ricordi di un piccolo gruppo di soldati di questa situazione terribilmente pressurizzata e stressante che è stata saldata nella coscienza collettiva del gruppo.

Warfare ci dà un'ora e mezza all'inferno, ma un inferno che conosciamo e che è molto più vicino a noi delle rappresentazioni figurative e simboliche di storie di fantasia. Questo è successo, ed è successo a grandi linee, come lo vediamo in Warfare, e così il film si avvicina rapidamente molto, molto allo spettatore, e usando solo con parsimonia gli effetti reali, non ci si sente mai ingannati o manipolati nei sentimenti o nel ragionamento. Quello che abbiamo qui è il cinema nella sua forma più pura, e sia Garland che Mendoza se la cavano con eleganza e mano sicura quando considerano qualsiasi obiettivo a cui mirano (gioco di parole molto voluto).

Il film racconta la tragica situazione che si è verificata quando un ordigno esplosivo esplosivo ha sventato un tentativo di evacuazione di un membro del gruppo durante gli scontri a fuoco a Ramadi nel 2006, ferendone gravemente uno e uccidendone diversi. Si tratta di una narrazione con i piedi per terra che limita le sue ambizioni a raccontare una situazione specifica in tempo reale ed esclusivamente dal punto di vista dei soldati.

E questi soldati sono interpretati da un cast magistrale compostoShogun da Cosmo JarvisStranger Things, Joseph Quinn, Will Poulter e Michael Gandolfini, talenti forti e relativamente giovani che senza dubbio domineranno in futuro, e ognuno dei loro talenti è in piena mostra per l'ora e mezza diWarfare. Non c'è nessun posto dove nascondersi, non c'è un montaggio fantasioso o altri effetti - c'è solo la capacità degli attori di trasportarci efficacemente nel tempo e nello spazio, e in Warfare questo accade senza soluzione di continuità.

Sono figlio di un compositore cinematografico, quindi la mia unica lamentela è che è un po' un peccato che il film non voglia utilizzare nemmeno una colonna sonora originale per migliorare o accentuare certi momenti. Se avete visto Sicario, il compianto compositore cinematografico Jóhann Jóhannsson è stato in grado di esaltare gli orrori di quel film con una musicalità scarna ma potente che avrebbe potuto giovare Warfare, e anche senza compromettere il realismo e la concretezza del film.

Tuttavia, Warfare è un trionfo, sia per i soldati che sono onorati di vedere la loro storia raccontata in modo così accurato, ma anche per Garland, che, attraverso generi e ruoli in varie produzioni cinematografiche, dimostra ancora una volta quanto sia talentuoso. Bravo.

