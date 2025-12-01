Warframe 'L'aggiornamento di The Old Peace arriverà la prossima settimana

HQ

Buone notizie, Warframe giocatori! Lo sviluppatore Digital Extremes ha un regalo di Natale anticipato per te, dato che è stato confermato che il prossimo grande aggiornamento del gioco, l'ultimo del 2025, arriverà già la prossima settimana.

Conosciuto come The Old Peace, questo prossimo capitolo della storia più ampia debutterà il 10 dicembre e, per quanto riguarda ciò che offrirà, è stata condivisa una descrizione e un teaser che mettono in evidenza molti grandi rilasci della lore, nuove modalità di gioco, miglioramenti chiave nel gameplay, una nuova classe di arma e altro ancora.

"Trascinando Tenno in un viaggio attraverso i loro ricordi repressi della Vecchia Guerra, The Old Peace porta una serie di importanti aggiunte al canone Warframe, tra cui il prossimo capitolo della nostra Missione Cinematica in corso, nuove modalità di gioco The Descendia e The Perita Rebellion, un'espansione molto attesa del sistema Focus School, così come il demoniaco Uriel Warframe, nuovi Protoframe (e modi per conquistarli), una nuova classe di armi baionetta, Voruna Deluxe e altro ancora."

Puoi vedere un teaser trailer di The Old Peace qui sotto, e per saperne di più sull'aggiornamento, aspettati ulteriori informazioni sulla preparazione al lancio, che prepara il terreno per "un aggiornamento ancora più ampio, incentrato sui Tau, che arriverà più avanti nel 2026."