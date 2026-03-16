Wargaming e Sabaton si combinano per una collaborazione World of Warships

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Wargaming non è estraneo alla collaborazione, dato che lo sviluppatore di World of Tanks/Warships ha collaborato nel corso degli anni con diversi marchi e gruppi. A tal fine, una delle collaborazioni più recenti prevede di vedere Sabaton tornare in un titolo World of Games, questa volta specificamente World of Warships, il tutto per un crossover piuttosto appropriato.

La band metal ha prodotto un nuovo singolo chiamato Yamato, dal nome della famosa corazzata giapponese. Poiché puoi acquistare e utilizzare questo colosso di ferro in World of Warships, Wargaming e Sabaton si sono uniti per introdurre alcune novità a tema come parte dell'aggiornamento 15.2 del gioco.

Disponibile fino al 16 aprile, la raccolta The Legend of Sabaton introduce il frontman Joakim Broden come comandante per World of Warships, mentre anche mimetiche a tema e contenitori fanno il loro debutto. Questi contenitori offriranno persino "messaggi personali e fatti sulla band, premiando chi completa la Collezione con un mimetismo permanente "Crowned in Smoke and Flame" per Yamato, il comandante Joakim Brodén e cinque mimetizzi permanenti "Metal Flames".

Come sul nuovo tracciato Yamato, potete vedere questo qui sotto e potete vedere scorci di ciò che è offerto anche nelle immagini sottostanti.