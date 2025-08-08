Wargaming festeggia i 15 anni di World of Tanks con un evento celebrativo

HQ

Sono passati 15 anni da quando World of Tanks ha fatto il suo arrivo. Wargaming ha costantemente ampliato e migliorato il gioco multiplayer da quando è stato lanciato completamente nel 2010 e, per celebrare questa impresa incredibilmente impressionante, lo sviluppatore ha lanciato un evento celebrativo che durerà fino alla fine di agosto il 31.

L'evento celebrativo includerà un Anniversary Album in cui ogni giorno i giocatori potranno accedere al gioco per aprire buste che includono regali, missioni speciali, ricompense esclusive e persino alcune sorprese. In aggiunta a ciò, viene promesso uno speciale Anniversary Battle Pass Chapter in cui i fan possono progredire e alla fine sbloccare un carro armato pesante francese Tier VIII noto come Brennos, oltre a un equipaggio speciale e alcuni oggetti di gioco per supportarne l'utilizzo.

Oltre a tutte queste chicche, i festeggiamenti per il 15° anniversario offriranno la modalità di gioco Overwhelming Fire in cui i giocatori possono aspettarsi intense battaglie utilizzando otto veicoli insoliti in grado di sparare migliaia di colpi al minuto.

Per evidenziare e sostenere i giocatori che sono stati in giro per la maggior parte del tempo, è in offerta anche un bonus veterano nel gioco, che ricompenserà con un distintivo speciale e vedrà tutti i partecipanti che si alleano con un veterano (qualcuno il cui account è stato creato prima del 14 aprile 2012) ottenere un aumento del 15% su tutti i crediti guadagnati.

Parlando del raggiungimento di questo traguardo, il CEO di Wargaming Victor Kislyi ha dichiarato: "Quindici anni fa, abbiamo lanciato World of Tanks con una missione audace: portare il combattimento tra carri armati ai giocatori come mai prima d'ora. Da allora, è diventato qualcosa di ancora più grande: un hobby digitale che unisce milioni di giocatori appassionati in tutto il mondo. Ecco le battaglie che abbiamo combattuto, le amicizie che abbiamo forgiato e i molti altri anni a venire".

Per evidenziare il traguardo, Wargaming ha anche pubblicato un video speciale, che potete vedere qui sotto.