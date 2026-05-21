Warhammer 40.000: Battlesector ottiene l'intera fazione degli Ultramarines insieme alla sua nuova Modalità Crociata

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Oggi è stata una giornata fantastica per i fan di Warhammer nel mondo dei videogiochi. Il Festival Skulls è appena giunto al termine e gli amanti dell'universo devastato dalla guerra, sia in Fantasy che in 40,000, hanno molti nuovi giochi e progetti futuri da aspettare con entusiasmo.

Uno dei titoli che riceverà nuovi contenuti è Warhammer 40,000: Battlesector, il gioco di Slitherine e Black Lab Games, che ora presenta l'aggiornamento 1.0 per la modalità Crociata roguelite, oltre a una nuova fazione: gli Ultramarines.

Con Terminators, Blade Guard Veterans, Redemptor Dreadnought, Storm Speeder e altri ancora disponibili in ogni modalità di gioco, ora è il momento di portare anche i ragazzi emblemici a Battlesector.

E se non hai ancora provato Warhammer 40.000: Battlesector, l'editore ha appena lanciato una prova gratuita di una settimana per il gioco base completo, che va da oggi fino al 28 maggio.