Warhammer 40,000: Boltgun II Anteprima del gameplay: Boltgun più sanguinoso, audace, migliore

HQ

Ho scritto nella mia recensione del primo Warhammer 40.000: Boltgun che il concetto di Doom con una skin Warhammer 40.000 era un sogno per i fan del grimdark e lontano futuro. Che quel successo scatenante di boomer abbia un sequel mostra che i fan di Warhammer stanno continuando a vivere il sogno ultimamente, ma per creare un sequel di successo, non possiamo semplicemente avere la stessa esperienza di prima con un po' di miglioramento. Aurochs Digital ne è più che consapevole, e ha chiarito anche in una breve demo che questo non è solo Boltgun 1.5, ma un gioco che ha lottato per il suo posto come sequel che osa essere diverso e migliore sui teschi di mille demoni morti.

Warhammer 40,000: Boltgun II sembra subito il fratello maggiore e più figo del suo predecessore. Ha un nuovo protagonista giocabile in Sister of Battle Nyra, un'interfaccia grafica fresca e elegante, più varietà di nemici e il mio miglioramento preferito: un level design molto migliore. Se c'è stato qualcosa che mi ha colpito come un vero errore nel primo gioco, è il numero di volte in cui correvamo da un corridoio all'altro di una cattedrale gotica dorata, senza mai sapere se avessimo già esplorato qualche posto o meno. A volte potrebbe essere sconcertante, ma dai due livelli che abbiamo giocato durante la demo Warhammer 40,000: Boltgun II, è chiaro che Aurochs ha ascoltato e compreso queste critiche.

Il primo livello ti porta in una giungla appiccicosa e paludosa, infestata dalla marciume di Nurgle. La seconda si svolge in una struttura di ricerca abbandonata e ghiacciata, dove i demoni assetati di sangue di Khorne ti aspettano dietro ogni angolo per tenderti un'imboscata con spade e zanne. Entrambi i livelli erano unici, con molta azione intervallata da qualche divertente spostamento, segreti da scoprire e una risoluzione di enigmi molto leggera. Ciò che è stato particolarmente impressionante è stato come entrambi i livelli si siano adattati all'identità non solo dei loro ambienti, ma anche dei nemici presenti. La struttura del primo livello si concentrava sui servitori di Nurgle, nemici più lenti, barcollanti, simili a zombie, mescolati a resistenti Space Marine del Caos che cercavano di sputarti addosso la bile. Il pianeta ghiacciato era popolto da cultisti berserk e servitori di Khorne che volevano solo ucciderti il più velocemente possibile. Mostra che Aurochs non si limita a riadattare i nemici del primo gioco per aggiungere più nuove fazioni, ma ha anche riflettuto su come si comporterà ogni servitore dei quattro dei del Caos nel lore. Inoltre, non mi sono mai perso durante la mia prova di Warhammer 40,000: Boltgun II, perché anche senza indicazioni dirette, il design era abbastanza chiaro da farmi andare nella direzione che dovevo prendere. Potrebbe sembrare sciocchio parlarne se non hai giocato al primo gioco, ma se l'hai fatto sai quanto sia un vantaggio.

Annuncio pubblicitario:

Considerando che i livelli della demo erano piuttosto brevi, di circa quindici minuti ciascuno, ho deciso di giocare sia con il vecchio protagonista di Boltgun Malum Caedo sia con la nuova eroina Nyra per ogni missione. È stato divertente camminare di nuovo come Malum, e ancora una volta Aurochs è riuscito a farlo sentire come un carro armato ambulante senza che fosse lento o pesante nei suoi movimenti. Tuttavia, se pensavi che Malum fosse veloce nel primo gioco Boltgun, la velocità di Nyra la supera e anche di più nel secondo. Deve essere diversa, e abbastanza emozionante da giocare da farti considerare di allontanarti dall'esercito di un solo uomo che avevi imparato ad amare nel primo gioco. Proprio come Dishonored 2 mi ha fatto lasciare che Corvo si trasformasse in pietra per vedere com'era giocare Emily, Boltgun II mostra che Nyra ha uno stile di gioco molto più diverso da Malum, ma incredibilmente divertente.

Mentre Malum schiaccia, agendo forse come un protagonista più adatto ai nuovi giocatori con la sua corporatura più robusta e il classico equipaggiamento delle armi, Nyra può saltare, saltare e saltare in una galleria di tiro come una professionista di surf di CS:GO. La sua scivolata ti permette di entrare e uscire da folle di nemici velocemente come un lampo, e la sua bomba melta sembra proprio una versione più potente della granata a frammentazione di Malum. Le sue armi sono divertenti e uniche, con una balestra fantascientifica che potrebbe essere una delle armi più belle che abbia mai visto in un FPS, oltre a un lanciafiamme che ci mostra come la grafica possa migliorare un gioco come Boltgun II, con nemici che esplodono in brillanti sprite infuocati. Esito a dire che Nyra sia la protagonista "migliore", dato che il bias di recente potrebbe colpirmi e non ho ancora giocato il gioco completo, ma Aurochs ha fatto un lavoro fenomenale nel farla sentire diversa da Malum, e vale la pena giocarla anche se non la scegli per la prima partita. Vale la pena notare che ci si aspetta praticamente che tu finisca la campagna con un personaggio prima di rifarlo con l'altro.

Il level design, i nuovi nemici e il nuovo protagonista ovviamente occuperanno gran parte dei titoli delle prime impressioni di gameplay di Warhammer 40,000: Boltgun II, ma ci sono anche altri elementi da sottolineare. Il tiro è buono come sempre, e l'eccellenza del design sonoro del primo gioco non sembra minimamente offuscata. Quando guardiamo ai miglioramenti diretti, c'è un design UI migliore, una grafica più nitida e nemici difficili non solo per il loro grande numero di salute. Tutto sommato, Warhammer 40,000: Boltgun II sembra fare esattamente ciò che vorresti che facesse un seguito. Modifica ciò che non funzionava nel primo gioco e datti semplicemente più di ciò che funzionava. Se il resto del gioco mantiene il ritmo di questa breve assaggio, potrei vedere Boltgun II entrare nella hall of fame dei boomer shooter.

Annuncio pubblicitario: