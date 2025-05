Warhammer 40,000: Boltgun II confermato

Alla vetrina di Warhammer Skulls, Warhammer 40,000: Boltgun ha presentato una nuova modalità di gioco di digitazione in cui puoi far esplodere i nemici con le tue parole e i tuoi proiettili. Pensavamo tutti che fosse così.

Poi, Aurochs Digital ci ha scioccato tutti con l'annuncio di Boltgun II. Il primo gioco è uscito due anni fa, nel maggio 2023, il che rende abbastanza presto per noi sentire parlare di un sequel. Non è ancora pronto per uscire, e arriverà invece nel 2026.

Abbiamo visto i demoni Khorne venire verso di noi nel breve filmato mostrato finora, ed è probabile che altri nemici ci affronteranno anche in Boltgun II. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ha cucinato Aurochs dopo il successo del gioco originale.