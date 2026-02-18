Warhammer 40,000: Boltgun II dettagli storia ramificata, mondi opzionali

HQ

Warhammer 40,000: Boltgun II non si limita ad aumentare la posta in gioco rispetto all'originale aggiungendo un altro personaggio giocabile, ma ci permette anche di scegliere il viaggio che intraprenderemo nella storia con missioni opzionali che ci conducono a più mondi e luoghi diversi.

In un nuovo post su Steam dello sviluppatore Auroch Digital, vediamo un capitolo opzionale, che si svolge attorno a un mondo ghiacciato che - indovinate un po' - è stato infestato dai servitori del Caos. Sembrava però che nessuno sapesse come far funzionare il termostato, dato che molti nemici si ritrovano rinchiusi nel ghiaccio quando arriva il nostro eroe.

Possiamo sgattaiolare oltre questi nemici, o distruggere le loro prigioni per portargli una morte rapida e sanguinosa. Dipende da te. Nel post, sentiamo anche menzionare i World Eaters e i demoni di Khorne, due tipi di nemici che non erano presenti nell'originale Boltgun. Non li vediamo nelle immagini o nelle GIF del post, ma sapere che sono lì implica che questa volta vedremo molto più dei servitori di Nurgle e Tzeentch.

Warhammer 40,000: Boltgun II uscirà per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 nel 2026.