Warhammer 40,000: Boltgun II e Warhammer Survivors ha già le demo su Steam disponibili

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Se hai guardato Warhammer Skulls e hai pensato 'oh cielo, mi piacerebbe giocare a qualche di questi prossimi titoli', probabilmente hai già letto il titolo e sei corso su Steam per scaricare le demo di Warhammer 40,000: Boltgun II e Warhammer Survivors, dato che sono state entrambe rese disponibili.

Warhammer 40,000: Boltgun II è il seguito del carissimo boomer shooter del 2023 di Auroch Digital. Offrendoci un nuovo personaggio giocabile oltre al nostro vecchio amico Malum Caedo, include una serie di nuove funzionalità oltre a miglioramenti rispetto al gioco originale nel design dei livelli, nella varietà dei nemici e altro ancora. Come lo sappiamo? L'abbiamo giocato e abbiamo le nostre impressioni qui sopra.

Warhammer Survivors, se non si capiva dal nome, è un paradiso dei Vampiri Sopravvissuti, o paradiso dei proiettili, come è stato recentemente coniato da Steam. Puoi giocare nei panni di un gruppo di figure chiave di Warhammer 40.000 ed Age of Sigmar, combattendo orde di nemici in un loop coinvolgente che può tenerti bloccato su uno schermo per ore.

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