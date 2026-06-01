Warhammer 40.000 celebra la sua nuova edizione con il nostro primo sguardo ufficiale sull'Imperatore da secoli

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Basta dare un'occhiata al ragazzo più grande e brillante che l'umanità abbia mai evocato nell'Emperor di Warhammer 40.000, e potresti grattarti la testa chiedendoti come sia l'umanità in una situazione così difficile nella versione grimdark del futuro di Games Workshop. Purtroppo, quell'Imperatore non è più tra noi, poiché è stato picchiato dal suo figlio prediletto, e ora siede come Signore Carrondone del Trono d'Oro, quasi un cadavere ma non del tutto, nutrendosi delle anime di 1000 psionici ogni giorno per andare avanti.

È una verità brutale ma onesta che l'umanità non sta andando bene nel 41° millennio. Potrebbe sembrare eresia, ma come ti dirà il fantastico trailer cinematografico qui sotto, essere chiunque tranne un Ork nell'oscurità cupa di un futuro lontano non è affatto divertente. Vediamo degli umani combattere su vari campi di battaglia, contro ogni sorta di orrore, dai Tiranidi ai Necron fino all'acerrimo nemico dell'uomo nel Caos.

Il trailer annuncia una nuova edizione di Warhammer 40.000, e sembra che Games Workshop sia ben consapevole che questo porterà un enorme nuovo pubblico di giocatori. Questo trailer cinematografico non ci offre solo un po' di azione interessante, facendoci venire voglia di comprare qualche miniatura qua e là. Serve come vera introduzione all'ambientazione e offre persino ai fan della vecchia scuola nuove cose da cercare.

La prossima settimana, la nuova scatola di lancio Armageddon sarà messa in preordine. Arriverà nei negozi il 20 giugno, dove potrai essere certi che ci sarà una grande ondata di persone che danno il via alle loro guerre nel 41° millennio.