Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters seguito rivelato al Festival degli Teschi, noto come Deathwatch

I fan di Warhammer conosceranno fin troppo bene il gioco di ruolo tattico a turni Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, sviluppato da Complex Games e dall'editore Frontier Foundry, dato che il progetto è stato lanciato qualche anno fa e si è rivelato un successo. Come parte del festival annuale Skulls Festival, dedicato a tutto ciò che riguarda i videogiochi Warhammer, la coppia ha appena svelato il seguito di questo progetto, un altro RPG tattico a turni ma in cui i giocatori ora guidano una squadra di Deathwatch.

Conosciuto come Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch, questo progetto vede i giocatori condurre guerra contro gli Xeno e fermare contemporaneamente l'ascesa delle forze del Caos, tutto come una squadra di Deathwatch supportata dall'Inquisizione e dall'Astra Militarum.

Ci viene detto che questo sequel offrirà una "identità di classe più ampia, nuova personalizzazione della squadra e missioni impegnative", con opportunità di costruire una squadra d'élite di Deathwatch che potrà combattere sia in una campagna principale che anche in modalità Schermaglia.

La storia di questo sequel cercherà di mostrare la pura brutalità di Warhammer 40K, con la sinossi che spiega quanto segue: "Salendo al potere come Interrogatore Bastian Rath, i giocatori vengono catapultati al comando in mezzo a una cospirazione che minaccia la stabilità dell'Inesa Tiriana. Attraverso pianeti bruciati, i comandanti decideranno il destino del settore e il futuro dell'Imperium al suo interno mentre scopriranno la verità lasciata dietro di sé dall'Inquisitore Rykov."

Altrimenti, possiamo aspettarci campi di battaglia ampliati, sette fazioni nemiche da affrontare, nove classi giocabili, e tutto questo mentre il gameplay è stato costruito per "garantire autenticità su larga scala", un'impresa gestita da Complex in collaborazione con gli esperti di Warhammer.

Non conosciamo ancora la data precisa di lancio di Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch, ma sappiamo che il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con il trailer di annuncio disponibile per vedere qui sotto.