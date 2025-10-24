Warhammer 40,000: Dark Heresy debutterà con un'Alpha a dicembre

HQ

Sappiamo cosa stai pensando, "un altro gioco di Warhammer?! " Sì, la gente dietro Warhammer 40,000: Rogue Trader ha un altro progetto in lavorazione e ambientato nell'universo popolare.

Questo è un cRPG noto come Warhammer 40,000: Dark Heresy ed è un progetto basato sulla storia che presenta una struttura basata su party in cui l'obiettivo è diventare un accolito del Inquisition. Dovrai esplorare e svelare misteri, il tutto come parte di un grande piano per minare le forze eretiche e far rispettare la volontà del God-Emperor.

Il gioco è stato annunciato all'inizio di quest'anno, ma molto recentemente lo sviluppatore ha anche annunciato al mondo che presto i giocatori saranno in grado di immergersi e provare il gioco da soli. È stato annunciato un Alpha, che sarà presente su PC già il 16 dicembre.

Puoi registrarti per il Alpha ottenendo una copia del Developers Digital Pack o del Collector's Edition e, per quanto riguarda ciò che offre, puoi dare un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto per informazioni più solide.

Lo sviluppatore Owlcat spiega in un post sul blog di Steam: "Non sarà solo un'anteprima: questa sarà la tua occasione per plasmare Warhammer 40,000: Dark Heresy con noi. Il vostro feedback in questa fase cruciale avrà un impatto diretto sul corso dello sviluppo".

Hai intenzione di dare un'occhiata a Warhammer 40,000: Dark Heresy entro la fine dell'anno?