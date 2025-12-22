Warhammer 40,000: Dark Heresy festeggia il lancio di Alpha con un nuovo trailer

HQ

Recentemente, Owlcat Games ha lanciato la Warhammer 40,000: Dark Heresy Alpha. Come il loro CRPG del 2023 Warhammer 40,000: Rogue Trader, Dark Heresy ci mette in un'esperienza di gioco di ruolo ambientata in un futuro oscuro e lontano.

Tuttavia, come puoi vedere dal nuovo trailer qui sotto, e nell'Alpha se sei un fortunato Inquisitore, il gameplay di entrambi i giochi differisce parecchio. Entrambi hanno un approccio a turni dall'alto, ma Dark Heresy si concentra anche sul fatto che tu sia un investigatore. Mettere insieme casi di eresia e trarre le proprie conclusioni su di essi.

Avremo anche un gruppo diverso che lavorerà con noi, tra cui un Corsario Aeldari, un Kroot e un Ogryn. Purtroppo, non abbiamo ancora avuto una data di uscita o una finestra per Warhammer 40,000: Dark Heresy nel nuovo trailer, ma speriamo che non passi molto tempo prima che tutti noi facciamo di noi stessi degli Inquisitori.