Warhammer 40,000: Dark Heresy festeggia il lancio di Alpha con un nuovo trailer
Anche se solo un numero limitato di giocatori ha accesso alla Closed Alpha, le impressioni vengono già condivise online.
Recentemente, Owlcat Games ha lanciato la Warhammer 40,000: Dark Heresy Alpha. Come il loro CRPG del 2023 Warhammer 40,000: Rogue Trader, Dark Heresy ci mette in un'esperienza di gioco di ruolo ambientata in un futuro oscuro e lontano.
Tuttavia, come puoi vedere dal nuovo trailer qui sotto, e nell'Alpha se sei un fortunato Inquisitore, il gameplay di entrambi i giochi differisce parecchio. Entrambi hanno un approccio a turni dall'alto, ma Dark Heresy si concentra anche sul fatto che tu sia un investigatore. Mettere insieme casi di eresia e trarre le proprie conclusioni su di essi.
Avremo anche un gruppo diverso che lavorerà con noi, tra cui un Corsario Aeldari, un Kroot e un Ogryn. Purtroppo, non abbiamo ancora avuto una data di uscita o una finestra per Warhammer 40,000: Dark Heresy nel nuovo trailer, ma speriamo che non passi molto tempo prima che tutti noi facciamo di noi stessi degli Inquisitori.