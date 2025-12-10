Warhammer 40,000: Dark Heresy riceve nuovi screenshot dettagliati prima del rilascio di Alpha

HQ

Owlcat Games ha mostrato una serie di nuovi screenshot da Warhammer 40,000: Dark Heresy. Allontanandoci dai balli lussuosi e dallo stile di vita lussuoso di un Rogue Trader, Dark Heresy ci mette su un percorso più sporco e pericoloso come Accolito dell'Inquisizione. Tuttavia, da questi nuovi screenshot sembra che, nonostante i grandi cambiamenti nella storia, gran parte del gameplay di base assomigli a quello di Warhammer 40.000: Rogue Trader.

Le immagini vengono migliorate, cosa che si nota subito guardando gli screenshot qui sotto. Alcuni modelli sembrano essere riutilizzati, come i nemici Rustwalker, ma considerando che Rogue Trader ha appena due anni, ha senso che vediamo cose familiari. Ci sono anche alcune icone di abilità che sembrano uguali, il che suggerisce che potremmo scegliere i nostri archetipi preferiti dall'ultimo RPG tattico.

Altrove, c'è molto di nuovo. I ritratti dei personaggi hanno avuto un miglioramento e anche dalle immagini immagini possiamo vedere che i modelli e le immagini dei personaggi sono migliorati complessivamente. Ora possiamo usare molto di più la verticalità anche nel combattimento a turni, a quanto pare. C'è anche il sistema delle indagini, che ci permette di interpretare un ruolo più detective in Dark Heresy.

Warhammer 40,000: Dark Heresy I test Alpha iniziano il 16 dicembre. I giocatori possono unirsi diventando fondatori sul sito web dell'Owlcat qui. Al momento, non abbiamo ulteriori informazioni sulla data di uscita.