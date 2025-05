Warhammer 40,000: Dark Heresy rivelato da Owlcat Games

I fan lo sospettavano e Owlcat Games lo ha confermato. A dare il via alla vetrina di Warhammer Skulls è stato Warhammer 40,000: Dark Heresy, un nuovo CRPG degli sviluppatori di Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Questo nuovo gioco di ruolo funzionerà in modo simile a Rogue Trader, a quanto pare, tranne per il fatto che la storia è tutta incentrata sull'Inquisizione, l'organizzazione segreta che tiene l'Imperium al sicuro da tutte le sue minacce. Avremo ancora un gruppo eterogeneo con cui giocare, tra cui un Ogryn, Kroot e Aeldari della copertina.

Il gioco al momento non ha una data di uscita, ma è ora disponibile per la lista dei desideri. Dovremo vedere come andrà lo sviluppo di due giochi di ruolo di Warhammer 40,000, poiché sembra che il lavoro non stia affatto rallentando nemmeno su Rogue Trader.