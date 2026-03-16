Warhammer 40,000: Darktide ci porta fuori dalle mura di Tertium nel suo ultimo aggiornamento

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Mentre i cultisti del Caos ci danno molti problemi all'interno della città-alveare di Tertium durante le missioni principali di Darkide, per la nuova modalità di gioco Expeditions dovremo uscire dalle imponenti mura metalliche e dai corridoi oscuri e entrare nelle rovine di Atoma Prime che li circondano.

Le spedizioni sono descritte dal direttore del design Victor Magnuson come "la più grande iniezione di nuovi contenuti nel gioco dal lancio." Sulla carta suonano un po' come la modalità Chaos Wastes di Warhammer: Vermintide 2. Tu e la tua banda di rifiutati vi avventurerete nelle terre desolate di Atoma Prime, a caccia di Tecno-Residui e a combattere i cultisti del Caos nelle loro orde infinite.

Potrai sopravvivere in Atoma Prime solo per un periodo limitato, a causa dell'aria avvelenata, e potrai chiamare l'evacuazione quando vuoi. Nessuna run è pensata uguale a lui, e puoi sbloccare più missioni completando con successo una Spedizione.

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