Warhammer 40,000: Darktide mostra i nuovi Arbites che dettano legge in un gameplay esteso

Prepara il tuo bastone da battitore e riempi la tasca di dolcetti per il tuo Cyber Mastiff, poiché il DLC Arbites per Warhammer 40,000: Darktide è quasi arrivato. Il DLC di prima classe per il futuristico gioco cooperativo basato sull'orda di Fatshark arriverà il 23 giugno e, prima di tale uscita, abbiamo un gameplay esteso da approfondire.

Un gruppo di Arbiti si immerge nelle profondità di Tertium per ripulire le strade dagli eretici infestati dalla peste che sono venuti a chiamarla la loro casa. Naturalmente, l'Arbites sembra incredibilmente forte qui, in grado di colpire i nemici più piccoli con facilità con la sua mazza e il suo scudo. Fa persino sembrare gli Ogryn uno scherzo quando possono coalizzarsi contro di loro con una squadra, stordendoli fino a quando non si arrendono.

L'unica cosa che gli Arbite non sembrano all'altezza del compito di abbattere è il Daemonhost. Non possiamo davvero biasimarli, però, poiché è meglio evitare questa cosa se un gruppo di Darktide sa cosa è bene per loro. Dai un'occhiata agli Arbites in azione nel trailer qui sotto:

Warhammer 40,000: Darktide è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.