Warhammer 40,000: Darktide mostra il primo sguardo al gameplay degli Skitarii

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Abbiamo visto l'arma suprema dell'autorità, il rifiuto di quell'autorità, e ora, per la terza classe DLC di Warhammer 40,000: Darktide, stiamo vedendo un nuovo tipo di servitore dell'Imperium farsi avanti per aiutare a cacciare i cultisti del Caos da Terzio. La classe Skitarii è stata confermata a Warhammer Skulls il mese scorso, ma ora lo sviluppatore Fatshark ha mostrato come giocheranno.

Aspettati che molti fulmini volino sul campo di battaglia se hai uno Skitarii nella tua squadra. Al minimo, vedrai molte luci blu lampeggianti mentre gli umani potenziati e potenziati ciberneticamente distruggono i nemici con le loro armi ad arco, o si affrontano corpo a corpo e colpiscono i nemici con mazze e spade. Dai loro modelli, gli Skitarii potrebbero non sembrare molto in mischia, ma da quello che abbiamo visto nel trailer di gameplay, pensiamo che se la caveranno benissimo.

Il trailer di gameplay è piuttosto breve, ma mostra abbastanza luci lampeggianti e nemici che esplodono da assicurarci che gli Skitarii saranno molto divertenti quando arriveranno tra poche settimane. Guarda tu stesso il trailer qui sotto: